Canicule marine : la Méditerranée pourrait atteindre les 30 °C en fin de semaine

Alors que la France se trouve en plein épisode caniculaire, une vague de chaleur marine frappe également la mer Méditerranée, avec des températures qui pourraient approcher les 30 °C cette semaine.

Un record en prévision ? Depuis vendredi dernier, la France fait face à un important épisode caniculaire avec un mercure qui va dépasser les 42 °C localement ce mardi. Une situation qui génère une vague de chaleur marine en Méditerranée, où des températures approchant les 30 °C sont attendues à la surface de l’eau. Il pourrait s’agir d’un record historique, autour d’un seuil qui n’avait plus été observé depuis la canicule de 2003.

Selon Mercator Ocean International, filiale du service Copernicus de l’Union européenne, le mois de juillet 2025 a connu une vague de chaleur marine d’une intensité remarquable. La température moyenne de la mer Méditerranée a atteint 26,68 °C et concernait 95% de sa surface, avec 40% de ses eaux chauffées de 2 °C au-dessus de la normale.

En parallèle, la surface de la mer, notamment près de l’Espagne et de l’Italie, a franchi les 30 °C, soit plus de 5 °C au-dessus des normales saisonnières.

Des canicules marines de plus en plus fréquentes

D’après les modèles météorologiques, cette situation devrait se reproduire cette semaine en Méditerranée, en raison des températures caniculaires. Des pointes «record» à la surface de l’eau pourraient être observées. En août 2024, une température médiane de 28,9 °C avait été mesurée dans certaines zones du bassin Méditerranéen, près de 2,7 °C au-dessus de la médiane, avec jusqu’à 30,8 °C au large de la Côte d’Azur.

Ces dernières années les canicules marines sont devenues de plus en plus fréquentes avec le réchauffement climatique. La canicule marine s’ajoute à des vagues de chaleur terrestres ayant touché une grande partie de l’Europe, dont la France. Le Vieux continent ainsi que l’Arctique se réchauffent plus de deux fois plus vite que la moyenne mondiale.