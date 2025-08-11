Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directCanicule : une chaleur «d'un niveau exceptionnel» attendue dans le Sud-Ouest ce lundi

Dimanche, plusieurs villes ont déjà passé la barre des 40°C, avec 42,2°C relevés dans l'Hérault, 41,3°C dans les Pyrénées-Orientales ou 40,9°C dans le Gard. [Valentine CHAPUIS / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
L'épisode de canicule qui a débuté vendredi doit encore monter d'un cran ce lundi, avec une chaleur «d'un niveau exceptionnel» dans le Sud-Ouest, où 12 départements sont classés en vigilance rouge par Météo-France. Suivez notre direct.
Sur les réseaux
Canicule : jardin, balcon... Voici pourquoi les plantes en extérieur peuvent aider à rafraîchir votre logement
Le record de chaleur de l'année attendu cette semaine dans cette ville du sud-ouest

Les plus fortes chaleurs estivales arrivent. Dès ce lundi 11 août, des températures extrêmes vont notamment être recensées dans le sud. Le record de l'année, de 41,3 °C à Nîmes le 1er juillet, devrait tomber.

En effet, Météo-France annonce que la 51e vague de chaleur passant par la France va s'intensifier dans les prochaines heures, ce lundi 11 août. Le mercure va largement dépasser les 40 °C dans certaines villes du sud de la Métropole.

L'après-midi, les 40 °C seront atteints à Carcassonne, Toulouse ou encore Montauban. Ils seront dépassés à Auch (41 °C) et surtout à Cahors, où l'on annonce 42 °C, record de l'année en France selon les prévisionnistes.

Une chaleur "d'un niveau exceptionnel" attendue dans le Sud-Ouest

L'épisode de canicule qui a débuté vendredi doit encore monter d'un cran lundi, avec une chaleur "d'un niveau exceptionnel" dans le Sud-Ouest, où 12 départements sont classés en vigilance rouge par Météo-France.

De la Charente-Maritime à l'Aude sont annoncées des températures maximales "très fréquemment supérieures à 40°C", avec "localement" des pointes à 42°C, selon l'institut national.

"On pourrait s'approcher de niveaux records, enregistrer des valeurs inédites, mais le record national de 46°C devrait rester hors d'atteinte", a précisé la prévisionniste Christelle Robert lors d'un point presse dimanche soir.

Dimanche, plusieurs villes ont déjà passé la barre des 40°C, avec 42,2°C relevés dans l'Hérault, 41,3°C dans les Pyrénées-Orientales ou 40,9°C dans le Gard.

Canicule : voici les 12 départements placés en vigilance rouge ce lundi

Ce lundi 11 août, les habitants de cette région devront se montrer prudents puisque Météo-France a placé 12 départements en vigilance rouge pour «canicule». Selon le service public, le mercure grimpera jusqu’à 41 degrés à Toulouse.

Les départements concernés sont les suivants : l’Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

Canicule : voici les 41 départements placés en vigilance orange ce lundi

La chaleur est de mise dans la moitié sud du pays. Météo-France a placé 41 départements en vigilance orange canicule pour la journée de ce lundi 11 août.

Les départements concernés sont l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, le Doubs, la Drôme, le Gard, la Haute-Corse, l'Hérault, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

CaniculeMétéochaleurSoleil

À suivre aussi

Canicule : jardin, balcon... Voici pourquoi les plantes en extérieur peuvent aider à rafraîchir votre logement
Canicule : le record de chaleur de l'année attendu cette semaine dans cette ville du sud-ouest
Canicule : voici comment rafraîchir une pièce rapidement avec des glaçons

Ailleurs sur le web

Dernières actualités