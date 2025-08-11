Canicule : voici les 16 départements placés en vigilance rouge ce mardi

Météo-France a placé 16 départements de la moitié sud du pays en vigilance rouge «canicule» pour la journée de ce mardi 12 août. Une prudence «absolue» est recommandée.

L’épisode caniculaire continue. Alors qu’une chaleur intense a été observée sur le territoire français ces derniers jours, Météo-France a indiqué le prolongement de cet épisode caniculaire cette semaine. Seize départements ont ainsi été placés en vigilance rouge «canicule», pour la journée du mardi 12 août, soit le plus haut niveau d’alerte.

Les départements concernés sont les suivants : l’Aude, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Rhône, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche.

63 départements en vigilance orange

L’alerte sera effective tout au long de la journée et de la nuit, pendant 24 heures. «Mardi, les températures restent très élevées sur le sud-ouest, les 40° C pouvant même atteindre le littoral aquitain par endroits, tandis que les fortes chaleurs gagnent vers le nord et l'est : 36 °C à 38 °C sont attendus du Val-de-Loire à l'Ile-de-France et au Grand-Est, et il fait 40 à 41 °C en vallée du Rhône, jusqu'au Lyonnais», précise Météo-France.

«Une vigilance absolue s'impose notamment pour les personnes sensibles ou exposées. Pic particulièrement intense dans le sud-ouest mardi, et dans le centre-est mardi et mercredi. Des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus. Tenez-vous régulièrement au courant de l’évolution de la situation et respectez impérativement les consignes de sécurité», ajoute Météo-France.

63 départements ont par ailleurs été placés en vigilance orange «canicule» pour la journée du mardi 12 août.