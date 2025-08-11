Toute l’actu en direct 24h/24
Canicule : voici les 41 départements placés en vigilance orange ce mardi

Durant les fortes chaleurs, il est conseillé de s'hydrater régulièrement et de prendre des nouvelles des personnes isolées, âgées ou vulnérables. [©Michele Ursi / Adobe]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 41 départements en vigilance orange canicule pour la journée du mardi 12 août. 

Des territoires où le mercure va atteindre de très grandes températures. 41 départements sont concernés par une vigilance orange canicule pour cette journée du mardi 12 août. 

Parmi eux, on retrouve : l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, le Doubs, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne. 

Ce mardi, «les températures restent très élevées sur le Sud-Ouest, les 40°C pouvant même atteindre le littoral aquitain par endroits, tandis que les fortes chaleurs gagnent vers le nord et l'est : 36 °C à 38 °C sont attendus du Val-de-Loire à l'Ile-de-France et au Grand-Est, et il fait 40 à 41 °C en vallée du Rhône, jusqu'au Lyonnais», précise l'agence météorologique.

Sur le même sujet Canicule : voici les boissons à éviter quand il fait chaud Lire

Durant les fortes chaleurs, il est conseillé de s'hydrater régulièrement, d'éviter de sortir un maximum et prendre des nouvelles des personnes isolées, âgées ou vulnérables. 

