Espagne : un site naturel classé à l'Unesco en proie aux flammes, plus de 1.400 personnes évacuées

Le site de Las Médulas, localisé au nord-ouest de l'Espagne et classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, est toujours frappé un important incendie, qui progresse dangereusement et menace des milliers de personnes.

Les vents importants ajoutent de la difficulté dans la lutte contre les flammes. Alors que des milliers de personnes ont été évacuées après des incendies en Espagne, le site de Las Médulas localisé dans le nord-ouest du pays fait également face à une vaste progression du feu.

En effet, d'après les autorités, l'incendie, qui a déjà fait quatre blessés, entraîne une lutte qui va «être très difficile» en raison des «mauvaises» conditions météorologiques et des vents allant «jusqu'à 40 kilomètres par heure» attendus dans la région, a annoncé Juan Carlos Suárez-Quiñones, conseiller pour l'Environnement de Castille-et-León, une région du nord-ouest du pays, à l'occasion d'une conférence de presse.

«Nous n'autoriserons pas le retour des quelque 700 personnes évacuées tant que la sécurité dans leurs localités ne sera pas garantie», a ajouté le responsable, alors que pas moins de 1.400 personnes au total ont été évacuées des zones environnantes sur la journée d'hier, dimanche 10 août.

Les autorités espagnoles ont annoncé que le site touristique, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco en 1997, représentant d'anciennes mines d'or romaines datées du 1er siècle va être, une fois le feu fixé, inspecté pour dresser une évaluation des dégâts.

«Une fois les incendies encore actifs contrôlés (...) le ministère de la Culture, du Tourisme et du Sport réalisera une première évaluation technique pour déterminer le degré d'atteinte au patrimoine», a fait savoir le gouvernement de Castille-et-León via un communiqué.