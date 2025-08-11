«Il faut lutter contre l'antisémitisme, sinon les Juifs vont quitter l'Europe», estime Arno Klarsfeld

«Il faut lutter contre l'antisémitisme, sinon les Juifs vont quitter l'Europe», a estimé l'avocat Arno Klarsfeld, ce lundi 11 août, dans Punchline été, sur CNEWS. Il s'est exprimé à propos de l'augmentation flagrante des actes antisémites sur le continent. Il a poursuivi, en affirmant que les Chrétiens sont, eux aussi, menacés par une minorité agissante d'extrême gauche.
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le