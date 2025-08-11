Incivilités sur les Champs-Elysées : «C'est à la justice de faire son travail en sanctionnant très durement ceux qui sèment la zizanie dans ces quartiers qui sont l'emblème de notre pays», souligne Michel Taube

«C'est à la justice de suivre, de faire son travail de prévention en sanctionnant très durement ceux qui sèment la zizanie dans ces quartiers qui sont l'emblème de notre pays», a souligné le journaliste Michel Taube, ce lundi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur les nouvelles incivilités sur l'Avenue des Champs-Elysées ce week-end.