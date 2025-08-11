Nord : quatre unités de la centrale nucléaire de Gravelines à l'arrêt à cause de méduses

La centrale nucléaire de Gravelines est complètement à l'arrêt après que quatre unités de production ont été stoppées entre dimanche et lundi, en raison de la présence massive de méduses.

Les méduses ont envahi la centrale nucléaire de Gravelines (Nord). Ce lundi 11 août, quatre unités du bâtiment ont été mises à l'arrêt en raison de la «présence massive» de ces animaux dans les stations de pompage de l'eau servant au refroidissement des réacteurs.

EDF assure que ces arrêts «n'ont pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel ou sur l'environnement». Les méduses se sont plus précisément installées dans les «tambours filtrants [...] situés en partie non nucléaire des installations».

Les équipes mobilisées

Sachant que les unités de production 1 et 5 de la centrale sont actuellement en maintenance, la mise en pause des unités 2, 3, 4 et 6 a conduit à l'arrêt total du bâtiment. Trois d'entre elles (n° 2, 3 et 4) se sont arrêtées automatiquement dimanche, entre 23h et minuit. L'unité 6 en a fait autant lundi, à 6h20.

Ces arrêts automatiques en cas de problème sont prévus dans les «dispositifs de sûreté et de protection» de la centrale. D'après EDF, les équipes «procèdent actuellement aux diagnostics et interventions nécessaires pour pouvoir redémarrer les unités de production en toute sûreté».

Avec 6 réacteurs à eau pressurisée de 900 mégawatts chacun, Gravelines est la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale. Elle doit accueillir deux réacteurs de nouvelle génération (EPR2) de 1.600 MW chacun à l'horizon 2040.