Orages : voici les 14 départements en vigilance jaune ce lundi

Alors que de nombreux départements sont en alerte maximale canicule, Météo-France a également placé 14 départements en alerte jaune aux orages pour la journée du lundi 11 août.

Les Côtes d'Armor, le Finistère, le Morbihan, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence étaient déjà placés en alerte jaune avant le dernier bulletin météorologique de Météo-France. En plus de ces départements, il faudra désormais ajouter la Savoie, l'Isère, les Alpes-Maritimes, le Gers, les Landes, le Lot-et-Garonne ainsi que la Gironde.

L'alerte devrait débuter vers 9h du matin et se maintenir jusqu'à au moins 20h.

Météo-France rappelle qu'il faut être particulièrement vigilant, surtout en cas de pratique d'activités sensibles au risque météorologique ou exposées. Il s'agit de phénomènes habituels dans ces régions mais occasionnellement et localement dangereux.

Pour rappel, douze départements sont placés en vigilance rouge canicule.