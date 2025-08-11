Orages : voici les 18 départements en vigilance jaune ce mardi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 18 départements en vigilance jaune au risque d'orages, pour ce mardi 12 août.

Le ciel risque de gronder. Ce mardi, 18 départements seront concernés par une vigilance jaune pour le risque d'orages émise par Météo-France.

© Météo-France

Dans le détail, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aveyron, le Cantal, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Gard, l'Hérault, l'Isère, la Haute-Loire, la Lozère, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, la Savoie et le Tarn sont visés.

Alors qu'une canicule importante touche une large partie du pays, avec notamment 16 départements placés en vigilance rouge, cette chaleur importante risque de provoquer des orages, notamment près des reliefs de toutes tailles.