Orages : voici les 19 départements en vigilance jaune ce mardi

Alors que de nombreux départements sont en alerte maximale canicule, Météo-France a également placé 19 départements en alerte jaune aux orages pour la journée du mardi 12 août.

© Météo-France

Les départements concernés sont les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Aveyron, le Cantal, le Gard, l’Hérault, l’Isère, les Landes, la Haute-Loire, la Lozère, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, la Savoie, le Tarn, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

«Cet après-midi, des averses orageuses pourront survenir sur le relief des Pyrénées, de la Corse, un peu plus marquées sur le sud des Alpes et du Massif central, tandis que le ciel reste largement dégagé partout ailleurs. En cours de nuit de mardi à mercredi, une tendance instable aborde sur l'Aquitaine, amenant quelques orages», a anticipé Météo-France dans son bulletin du jour.