«Un désastre annoncé» : Emmanuel Macron appelle à un «cessez-le-feu permanent» à Gaza

Ce lundi, le président français Emmanuel Macron a considéré que l’annonce par le gouvernement israélien d’étendre son opération à Gaza constituait «un désastre d’une gravité sans précédent».

Un chef d’État très préoccupé. Dans des citations transmises à la presse, Emmanuel Macron a déploré ce qu’il a qualifié de «fuite en avant dans la guerre permanente» du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Une déclaration qui fait suite à l’annonce par les autorités israéliennes «d'une expansion de son opération à Gaza ville et aux camps de Mawasi».

Alors que ce plan est, pour Benyamin Netanyahou, «le meilleur moyen de terminer la guerre» contre le Hamas, le président français a considéré que les otages israéliens et les populations de Gaza allaient «continuer d’être les premières victimes de cette stratégie», rappelant la nécessité de la mise en place d’un «cessez-le-feu permanent».

«Lutter contre le terrorisme»

Emmanuel Macron a proposé «une coalition internationale sous mandat de l'ONU», «la priorité» pour «lutter contre le terrorisme, stabiliser Gaza, soutenir ses populations et mettre en place une gouvernance de paix et de stabilité».

«Nous en avons posé les seules bases crédibles avec l'Arabie saoudite à New York, en obtenant pour la première fois un appel unanime à un désarmement du Hamas et à la libération des otages par les acteurs régionaux», a-t-il ajouté.

L'idée d'une telle mission avait été avancée le 30 juillet lors d'une conférence à l'ONU qui avait abouti à une déclaration de 17 pays, dont le Qatar et l'Egypte. Cette mission serait destinée notamment à protéger la population civile, à «soutenir le transfert des responsabilités de sécurité» à l'Autorité palestinienne et à fournir des «garanties de sécurité pour la Palestine et Israël, y compris la surveillance» d'un futur cessez-le-feu, avait-il été décidé.