Canicule : 14 départements placés en vigilance rouge pour ce mercredi

Le prévisionniste Météo-France a placé 14 départements en vigilance rouge canicule ce mercredi 13 août.

L’alerte reste maximale dans certains territoires de l’Hexagone. Alors que le pays traverse un important épisode de grosses chaleurs, Météo-France a placé 14 départements en vigilance rouge ce mercredi 13 août.

Concrètement, l’Ardèche, l’Aude, la Dordogne, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Isère, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Rhône, le Tarn et le Tarn-et-Garonne sont concernés par le dernier bulletin. En parallèle, 64 départements ont été placés en vigilance orange.

© Météo-France

Un risque d'orages

Du côté des températures, 36 °C sont prévus à Carcassonne (Aude), où des risques d’orages sont à prévoir, 37 °C sont attendus à Valence (Drôme), 35 °C à Toulouse (Haute-Garonne), 31 °C à Bordeaux (Gironde), 39 °C à Lyon (Rhône).

Face aux risques, les autorités multiplient les mesures préventives. La préfète du Rhône a suspendu les chantiers extérieurs et interdit toute manifestation publique dehors ou dans des établissements non climatisés jusqu'en soirée.

Les municipalités ont aussi réagi. Lyon a instauré la gratuité de ses musées climatisés et autorise à dormir dans un des parcs de la ville, Bordeaux a ouvert un centre d'accueil aux sans-abri.

La France subit depuis vendredi sa 51e vague de chaleur depuis 1947 et sa deuxième de l'été 2025. Selon Météo-France, elle devrait durer «au moins jusqu'au weekend du 15 août» et pourrait même «sans doute» se prolonger jusqu'au 19 ou 20 août, ce qui fait que «l'épisode global pourrait durer de 12 à 14 jours».