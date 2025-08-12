Canicule : 42 °C à Bordeaux, 41 °C à Lyon, 37 °C à Paris... Où fera-t-il le plus chaud ce mardi ?

La journée de ce mardi 12 août s’annonce caniculaire pour une majorité du territoire métropolitain. Météo-France prévoit des températures pouvant dépasser les 40 °C dans le sud du pays.

Des chaleurs écrasantes et dangereuses. Météo-France poursuit ce mardi ses alertes pour canicule et appelle les Français à la plus grande vigilance alors que les températures doivent localement dépasser les 40 °C.

Selon les prévisions de Météo-France, ce sont les communes du sud et du sud-ouest qui vont être celles touchées par les plus fortes chaleurs ce mardi. L’institut météorologique prévoit ainsi des maximales pouvant atteindre 42 °C à Bordeaux (Gironde) et à Montélimar (Drôme).

Le mercure va également fortement grimper à Lyon (Rhône), Toulouse (Haute-Garonne), Tarbes (Hautes-Pyrénées) et Vichy (Allier) où le thermomètre va afficher 41 °C ce mardi. Par ailleurs, 39 °C sont attendus à Gap (Hautes-Alpes) et Limoges (Haute-Vienne).

23 °C à Brest

Par ailleurs, 38 °C sont attendus à Auxerre (Yonne), 37 °C à Paris et Bourges (Cher), 36 °C à Perpignan (Pyrénées-Orientales), Montpellier (Hérault) et Metz (Moselle).

Pour ceux qui voudraient éviter les chaleurs extrêmes, il faut mettre le cap vers les pointes de la Bretagne et de la Normandie. Les températures y seront estivales voir fraîches pour Brest qui enregistre la minimale de ce mardi avec 23 °C. Toutefois, il devrait faire chaud dans les terres.

Selon Météo-France, les températures devraient légèrement baisser ce mercredi mais resteront hautes et des vigilances seront toujours appliquées dans de très nombreux départements. Ce mardi, 14 départements ont été placés par Météo-France en vigilance rouge canicule, 63 en vigilance orange et 6 en vigilance jaune.

Face à ces fortes chaleurs, il est recommandé de se montrer extrêmement vigilant, notamment en veillant à rester au frais, bien hydraté et en limitant les activités physiques superflues.