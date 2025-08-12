Au moins cinq communes ont battu des records de température ce mardi

Au moins cinq stations météorologiques ont battu mardi leur record absolu de température, avec 42,9°C enregistrés à Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche et à Saint-Côme d'Olt en Aveyron, selon Météo France.

Le mercure a grimpé à 42,6°C à Romans-sur-Isère (Drôme), 39,8°C à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ou encore à 37,2°C dans le petit village des Sauvages (Rhône) pourtant situé à 831 mètres d'altitude, précise l'institut météorologique sur son site internet.