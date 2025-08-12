Au moins cinq stations météorologiques ont battu mardi leur record absolu de température, avec 42,9°C enregistrés à Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche et à Saint-Côme d'Olt en Aveyron, selon Météo France.
Le mercure a grimpé à 42,6°C à Romans-sur-Isère (Drôme), 39,8°C à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) ou encore à 37,2°C dans le petit village des Sauvages (Rhône) pourtant situé à 831 mètres d'altitude, précise l'institut météorologique sur son site internet.
L’alerte reste maximale dans certains territoires de l’Hexagone. Alors que le pays traverse un important épisode de grosses chaleurs, Météo-France a placé 14 départements en vigilance rouge ce mercredi 13 août.
Concrètement, l’Ardèche, l’Aude, la Dordogne, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Isère, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Rhône, le Tarn et le Tarn-et-Garonne sont concernés par le dernier bulletin. En parallèle, 64 départements ont été placés en vigilance orange.
Comme lors de la vague de chaleur du mois de juin, la France va connaître de nouvelles «nuits tropicales» cette semaine. Ce terme est utilisé pour désigner les nuits passées au-dessus des 20 °C. Selon la Chaîne Météo, il fera jusqu'à 28 °C dans le sud-est dans la nuit de mercredi.
🌃🌡️🥵 Outre les températures exceptionnellement élevées en jourrnée, les nuits vont devenir de plus en plus insupportables avec des températures minimales très élevées. Les nuits tropicales vont se généraliser. #caniculepic.twitter.com/eiTMuwINzE
— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 12, 2025
Jusqu'à quand va-t-on suffoquer ? L'ensemble des départements français sont soumis à de fortes chaleurs, dépassant parfois les 40 °C depuis quelques jours. Et si l'on se fie aux prévisions, la baisse des températures n'est pas pour tout de suite.
Canicule : 42 °C à Bordeaux, 41 °C à Lyon, 37 °C à Paris... Où fera-t-il le plus chaud ce mardi ? https://t.co/KcTmKCyexi
— CNEWS (@CNEWS) August 12, 2025
La chaleur accablante persiste. Alors que les températures restent très élevées sur le Sud-Ouest ce mardi, à peine plus basses que la veille, six départements ont échappé à la vigilance orange qui touche la majorité du pays, étant placés en vigilance jaune pour la canicule.
Des territoires où le mercure va atteindre de très grandes températures. 63 départements sont concernés par une vigilance orange canicule pour cette journée du mardi 12 août.
L’épisode caniculaire continue. Alors qu’une chaleur intense a été observée sur le territoire français ces derniers jours, Météo-France a indiqué le prolongement de cet épisode caniculaire cette semaine. quatorze départements ont ainsi été placés en vigilance rouge «canicule», pour la journée du mardi 12 août, soit le plus haut niveau d’alerte.
