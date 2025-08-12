Toute l’actu en direct 24h/24
En directCanicule : le thermomètre devrait dépasser les 40 °C dans certaines régions ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
La journée de mardi sera une nouvelle fois particulièrement chaude sur l'Hexagone. 14 départements sont placés en vigilance rouge «canicule», tandis que 63 autres sont en alerte orange. Comme la veille, le Sud-Ouest est particulièrement concerné. Suivez notre direct.
42 °C à Bordeaux, 41 °C à Lyon, 37 °C à Paris... Où fera-t-il le plus chaud ce mardi ?
6 départements placés en vigilance jaune

La chaleur accablante persiste. Alors que les températures restent très élevées sur le Sud-Ouest ce mardi, à peine plus basses que la veille, six départements ont échappé à la vigilance orange qui touche la majorité du pays, étant placés en vigilance jaune pour la canicule.

Voici les 63 départements placés en vigilance orange aujourd'hui

Des territoires où le mercure va atteindre de très grandes températures. 63 départements sont concernés par une vigilance orange canicule pour cette journée du mardi 12 août.

Voici les 14 départements placés en vigilance rouge

L’épisode caniculaire continue. Alors qu’une chaleur intense a été observée sur le territoire français ces derniers jours, Météo-France a indiqué le prolongement de cet épisode caniculaire cette semaine. quatorze départements ont ainsi été placés en vigilance rouge «canicule», pour la journée du mardi 12 août, soit le plus haut niveau d’alerte.

Caniculechaleurvigilance météo

