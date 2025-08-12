Canicule : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Face à un nouvel épisode caniculaire cette semaine, Météo France a placé six départements en vigilance jaune ce mardi 12 août pour les risques liés aux températures élevées.

La chaleur accablante persiste. Alors que les températures restent très élevées sur le Sud-Ouest ce mardi, à peine plus basses que la veille, six départements ont échappé à la vigilance orange qui touche la majorité du pays, étant placés en vigilance jaune pour la canicule.

Ces départements sont notamment l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Maine-et-Loire, le Pas-de-Calais, la Sarthe et la Somme.

©Météo-France

«Ce mardi, la chaleur restera très marquée dans le Sud-Ouest, s'accentuera nettement sur le Centre-Est, et s'étendra vers le Nord-Est, Île-de-France, Hauts-de-France. La canicule se poursuivra les jours suivants», ont souligné les prévisionnistes.

Un niveau exceptionnel dans le Sud-Ouest lundi

Selon l'agence météorologique, jusqu'à 40 °C sont attendus par endroits sur le littoral aquitain. Dans l'Aude, le mercure pourrait encore grimper jusqu'à 42 °C. La vallée du Rhône, le Lyonnais et l'Ain devraient connaître des températures oscillant entre 39 et 41 °C.

En outre, «les fortes chaleurs gagnent vers le nord et le nord-est : 36 °C à 38 °C sont attendus du Val-de-Loire à l'Île-de-France et au Grand-Est».

La vague de chaleur a débuté vendredi 8 août en France, d'abord limitée à la moitié sud, avec des températures particulièrement élevées dans le Midi méditerranéen dimanche. Toutefois, elle a atteint un niveau exceptionnel dans le Sud-Ouest lundi, où de nombreux records ont été battus.

En parallèle, 14 départements sont placés en vigilance rouge ce mardi, tandis que 63 autres sont en vigilance orange.