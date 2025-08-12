Canicule : voici les 64 départements placés en vigilance orange ce mercredi

Les températures resteront très élevées sur l'ensemble du territoire français ce mercredi 13 août. Voici les 64 départements placés en vigilance orange canicule par Météo-France.

Une nouvelle journée de chaleur sur l'Hexagone. Ce mercredi 13 août s'inscrit dans une période de températures extrêmes : la 51e vague de chaleur recensée par Météo-France depuis 1947. Le mercure dépassera vigoureusement les 30 °C dans tous les départements.

© Météo-France

Voici les départements concernés par la vigilance orange de Météo-France : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, le Gard, l'Hérault, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, le Lozère, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Var, le Vaucluse, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

© Météo-France

Selon les anticipations des météorologues, mercredi après-midi, 32 °C sont attendus à Paris et à Strasbourg, 33 °C à Lille, mais aussi 37 °C à Montélimar et même 39 °C à Lyon.

L'alerte du prévisionniste national s'appliquera à l'ensemble de ces départements tout au long de la journée, de la soirée du 12 au 13 août à la suivante. En plus de ces départements en vigilance orange, 14 de plus ont été placés en vigilance rouge. En outre, 19 départements sont en vigilance jaune orages ce même jour.