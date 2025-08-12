Feux de forêt : 29 départements concernés par un risque «élevé» d'incendie ce mardi

Alors que la moitié du territoire est touchée par un nouvel épisode caniculaire ce mardi 12 août, Météo-France a déclenché une vigilance orange pour risque élevé d'incendies dans 29 départements.

Quelques jours après l'incendie le plus dévastateur depuis des décennies dans l'Aude, un nouveau feu s'est déclaré lundi dans le massif de La Double au sud de la Charente. La prudence reste donc plus que jamais de mise, notamment dans 29 départements placés en vigilance orange pour un risque élevé de feux de forêt ce mardi.

Sont concernés : le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Charente, l'Indre-et-Loire, la Vienne, la Haute-Vienne, l'Indre, la Creuse, le Cher, l'Allier, la Nièvre, la Loire, l'Ardèche, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Aveyron, le Cantal, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, le Tarn, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, et la Dordogne.

© Météo-France

La France subit depuis vendredi un épisode caniculaire, avec lundi et mardi comme journées les plus chaudes selon Météo France. Les températures seront notamment «étouffantes» dans le sud, atteignant 35 à 39 °C généralement, voire 40 à 42 °C en basse vallée du Rhône et dans les plaines du sud-ouest, où des records pourraient être battus.

Le vent, qui aggrave la menace d'incendies, atteindra environ 20 km/h, avec des rafales jusqu'à 40-45 km/h, sur la façade Atlantique, de La Rochelle à Biarritz. Des conditions similaires sont prévues à Gap, dans les Alpes du Sud. Le risque est particulièrement élevé dans le centre-ouest et autour de la Méditerranée, où la sécheresse rend la végétation très inflammable.

Des gestes cruciaux pour limiter le danger

Alors que neuf feux sur dix sont d'origine humaine, souvent dus à «une imprudence», le service public a rappelé les bons réflexes à adopter : jetez vos mégots dans un cendrier, évitez de fumer en forêt, et limitez les barbecues aux espaces sécurisés, chez vous, sur une terrasse, loin de toute végétation.

En outre, il est recommandé d'effectuer également vos travaux à distance des herbes sèches, avec un extincteur à portée de main et stocker le bois, le gaz et autres produits inflammables loin des habitations.

Consulter régulièrement le site de la préfecture puisqu'en période à risque, l'accès aux forêts, garrigues et landes peut être restreint ou interdit. Les feux d'artifice, barbecues ou travaux susceptibles de provoquer des étincelles peuvent également être proscrits.

En cas de non-respect de ces règles, vous vous exposez à une amende allant jusqu'à 750 euros.

En cas de départ de feu, il faut alerter immédiatement les secours, 112, 18 ou 114 pour les personnes malentendantes, et indiquer précisément la localisation du sinistre.