Incendie en Charente : plus de 200 hectares brûlés, le feu fixé ce mardi

Un incendie qui s'est déclaré ce lundi en fin d'après-midi dans le massif de La Double, dans le sud de la Charente, a déjà brûlé 230 hectares de végétation, a indiqué la préfecture. Ce mercredi matin, elle a précisé que ce dernier est désormais «fixé et maîtrisé».

«A 5h quelque 300 pompiers ont réussi à maîtriser ce feu qui s'était déclaré lundi en fin d'après-midi à Saint‑Vallier» a ainsi précisé la préfecture de la Charente. La propagation de ce dernier avait été ralentie avant la nuit et les soldats du feu avaient continué leur combat sans soutien aérien, du fait de l’obscurité.

La veille, plusieurs habitations ont été évacuées par les forces de l'ordre et les équipes du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis ont procédé à des coupures préventives d'électricité dans 12 communes, selon la préfecture.

La ligne LGV avait également été fermée par la SNCF.

Le département de la Charente est placé par Météo-France en vigilance orange pour canicule et risques de feux de forêt. En septembre 2022, deux feux avaient ravagé 400 hectares de forêts de pins et de feuillus dans le sud de la Charente.