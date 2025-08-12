Le ministre des Transports ordonne l'ouverture d'une enquête à la suite d'un incident signalé par la compagnie aérienne El AI

Le ministre en charge des transports, Philippe Tabarot, a demandé ce mardi 12 août l'ouverture d'une enquête administrative, suite à un incident signalé par la compagnie aérienne israélienne El Al. Lundi, alors qu'un avion venait d’atterrir à Paris, un contrôleur aérien français aurait lancé au pilote «Free Palestine» via la radio.

L'affaire risque de faire du bruit. Ce mardi, le ministre chargé des transports, Philippe Tabarot, a réagi, sur les réseaux sociaux, à un incident signalé par la compagnie aérienne israélienne El Al. Selon cette dernière, alors qu'un avion de la compagnie se trouvait à l’aéroport Charles-de-Gaulle de Paris, lundi, un contrôleur aérien français aurait crié au pilote «Free Palestine» via la radio, ont rapporté les pilotes à leur direction, selon i24 News.

En conséquence, le ministre a demandé l’ouverture d’une enquête administrative, et indiqué que «si les faits étaient avérés, ils seraient répréhensibles car ils violeraient les règles des radiocommunications, qui doivent se limiter à la sécurité et à la régularité du trafic aérien».

J'ai immédiatement demandé l'ouverture d'une enquête administrative à la suite de l'incident signalé par la compagnie israélienne El Al, qui se serait déroulé hier matin avec le contrôle aérien de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.



Dans un communiqué consulté par i24 News, El Al a dénoncé un comportement «non professionnel et inapproprié», affirmant prendre l’incident «avec le plus grand sérieux».

De son côté, le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) a également réagi sur ses réseaux sociaux, affirmant que «cet incident inacceptable contrevient à la fois à l'impératif de neutralité politique mais aussi aux protocoles de sécurité qui régissent les échanges entre une tour de contrôle et un avion en phase de décollage».

Le président du Crif, Yonathan Arfi, s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur l'incident rapporté dans la presse concernant un contrôleur aérien à Roissy ayant crié "Free Palestine" à un pilote de la compagnie israélienne El Al.



Deuxième incident en deux semaines visant la compagnie

Si les faits sont avérés, il s'agirait du deuxième incident en deux semaines, impliquant la compagnie israélienne El Al. La semaine dernière, elle a été visée par des actes de vandalisme, impliquant ses bureaux parisiens. Ces derniers ont été recouverts de graffitis antisémites, dont l’inscription «Genocide Airline», et aspergés de peinture rouge.

À la suite de cette attaque, la compagnie a annoncé qu’elle ne maintiendrait plus de personnel permanent à Paris, transférant ses services aux passagers vers d’autres transporteurs opérant dans la capitale.