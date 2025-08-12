Le patron de l'INA interpellé pour l'achat de cocaïne à Paris

Le patron de l'INA Laurent Vallet a été interpellé fin juillet à paris après s'être fait livrer de la cocaïne à son domicile, a indiqué l'AFP ce mardi de sources concordantes.

Une découverte surprenante. Le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) Laurent Vallet a été interpellé fin juillet à Paris après s'être fait livrer de la cocaïne chez lui, a appris mardi l'AFP de sources judiciaire et proche du dossier.

Les faits se sont produits le 29 juillet dernier, ont indiqué une des sources proches du dossier, confirmant une première information de Valeurs Actuelles.

Le président de l'INA a reconnu les faits

Des policiers de la brigade anticriminalité (BAC), qui effectuait une opération de filature d'un jeune homme de 17 ans, sont parvenus à le suivre dans la cour intérieure d'un bâtiment, selon une source policière à l'AFP. Lors de son interpellation à la sortie des lieux, ils ont découvert qu'il était porteur d'une somme de 600 euros.

Les enquêteurs ont alors pris contact avec «l'ami» à qui le jeune homme a dit avoir rendu visite, qui était en fait le président de l'INA. Ce dernier a reconnu les faits et a remis la cocaïne aux policiers. S'agissant d'une première interpellation, il a été «orienté vers une injonction thérapeutique», a précisé à l'AFP une source judiciaire.

Arrivé à la tête de l'Institut national de l'audiovisuel en 2015, Laurent Vallet est notamment passé par le ministère de la Culture et Bercy.