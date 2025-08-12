Le patron de l'INA, interpellé pour l'achat de cocaïne à Paris, suspendu de ses fonctions par Rachida Dati

Le patron de l'INA Laurent Vallet a été interpellé fin juillet à paris après s'être fait livrer de la cocaïne à son domicile, a indiqué l'AFP ce mardi de sources concordantes. La ministre de la Culture, Rachida Dati, l'a suspendu de ses fonctions avec effet immédiat.

Une découverte surprenante. Le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) Laurent Vallet a été interpellé fin juillet à Paris après s'être fait livrer de la cocaïne chez lui, a appris mardi l'AFP de sources judiciaire et proche du dossier.

Les faits se sont produits le 29 juillet dernier, ont indiqué une des sources proches du dossier, confirmant une première information de Valeurs Actuelles.

Des policiers de la brigade anticriminalité (BAC), qui effectuait une opération de filature d'un jeune homme de 17 ans, sont parvenus à le suivre dans la cour intérieure d'un bâtiment, selon une source policière à l'AFP. Lors de son interpellation à la sortie des lieux, ils ont découvert qu'il était porteur d'une somme de 600 euros.

Le président de l'INA suspendu de ses fonctions

Les enquêteurs ont alors pris contact avec «l'ami» à qui le jeune homme a dit avoir rendu visite, qui était en fait le président de l'INA. Ce dernier a reconnu les faits et a remis la cocaïne aux policiers. S'agissant d'une première interpellation, il a été «orienté vers une injonction thérapeutique», a précisé à l'AFP une source judiciaire.

Ce mardi après-midi, Rachida Dati a décidé de sanctionner Laurent Vallet. «Ayant pris connaissance par la presse de la mise en cause [du président de l’INA], dans une affaire d’achat de stupéfiants, j’ai décidé pour la sérénité de l’institution de le suspendre immédiatement de ses fonctions en attendant de plus amples informations», a écrit la ministre de la Culture sur X.

Ayant pris connaissance par la presse de la mise en cause de Laurent Vallet, Président de l’INA, dans une affaire d’achat de stupéfiants, j’ai décidé pour la sérénité de l’institution de le suspendre immédiatement de ses fonctions en attendant de plus amples informations. — Rachida Dati ن (@datirachida) August 12, 2025

Dans un communiqué transmis par l'INA, Laurent Vallet a dit «prendre» de cette décision «pleinement respectueuse de l'institution» qu'il dirige. Selon lui, cette suspension a été prononcée «en vue de l'audience à laquelle (il est) convoqué début septembre au tribunal judiciaire de Paris pour une injonction thérapeutique».

«J'ai conscience du caractère à tous égards néfaste et condamnable de la consommation de stupéfiants. J'ai mis en place le dispositif indispensable visant à y mettre un terme définitif et me soumettrai à toute obligation que la justice estimera nécessaire», a-t-il ajouté.

Arrivé à la tête de l'Institut national de l'audiovisuel en 2015, Laurent Vallet est notamment passé par le ministère de la Culture et Bercy.