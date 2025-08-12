Toute l’actu en direct 24h/24
Loi Duplomb : «La prévalence du cancer du pancréas est 40% supérieur en France par rapport aux autres pays de l'UE», alerte le député européen PS François Kalfon

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«La prévalence du cancer du pancréas est 40% supérieur en France par rapport aux autres pays de l'Union européenne», a alerté le député PS européen François Kalfon, ce mardi dans La Matinale de CNEWS, réagissant à la promulgation de la loi Duplomb, censurée partiellement en amont par le Conseil constitutionnel. 

