Nantes : un homme mis en examen pour tentative de meurtre sur des policiers

Le parquet de Nantes a annoncé à CNEWS la mise en examen d'un individu pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, après des violences dirigées contre des policiers.

Une affaire inquiétante. Un homme de 36 ans a été mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, a indiqué le parquet de Nantes à CNEWS ce mardi, après des faits survenus dans la même ville dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 août.

Ce soir-là, aux alentours de 23h, les policiers intervenaient dans le quartier Pirmil, au cœur de la commune, après des tirs.

À l'arrivée des fonctionnaires de police, un groupe d'une quinzaine d'individus tentait d'empêcher l'interpellation de deux hommes circulant sur un deux-roues de type T-Max et pouvant être impliqués dans les tirs venant de se produire.

C'est alors que l'individu mis en examen, au volant d'une camionnette Renault Master, a volontairement percuté un véhicule de police, avant de prendre la fuite et d'être poursuivi par un second.

Le suspect était en possession de drogues

En tentant de s'enfuir, l'individu né en 1989 à Nantes a écrasé le pare-chocs de cette seconde voiture de police, avant de tenter de percuter un agent qui se trouvait à pied. Ce dernier a finalement eu le temps d'esquiver le camion, qui a vu sa course être stoppée par une herse.

Interpellé, le suspect était en possession de résine de cannabis et de cocaïne. Il a ensuite invectivé l'un des fonctionnaires présents sur les lieux des faits, lors de son arrivée au commissariat, a ajouté le ministère public.

Placé en garde à vue, l'homme a reconnu les faits lors de son audition mais a nié avoir voulu attenter à la vie des policiers.

En plus du chef d'accusation de tentative de meurtre sur policiers, les infractions de dégradation de biens publics, refus d'obtempérer exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente et conduite d'un véhicule sous l'emprise d'alcool et de produits stupéfiants pèsent à son encontre.

L'enquête se poursuit sous l'autorité du magistrat instructeur et sur commission rogatoire, a assuré le parquet de Nantes à CNEWS.