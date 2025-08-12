Orages : voici les 75 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 75 départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce mercredi. Rafales de vent, pluies et grêle pourraient survenir localement.

Il faut s'attendre à ce que le ciel soit lourd, ce mercredi 13 août. Alors que la canicule sévit dans l'Hexagone, Météo-France alerte également sur le risque d'orages et a placé 75 départements en vigilance jaune.

Cela représente la majeure partie du pays, les seules zones épargnées étant la pointe bretonne, une fine bande allant du Grand Est jusqu'au Rhône, ainsi que quelques départements du sud : Ardèche, Gard, Vaucluse, Hérault et Bouches-du-Rhône. Le reste de la France, lui, est concerné, Corse comprise.

©Météo-France

Météo-France signale particulièrement une «dégradation instable» qui va aborder l'Aquitaine au cours de la nuit de mardi à mercredi, puis s'étendre dans la matinée «des Hauts-de-France vers la Normandie, de l'ouest de l'Île-de-France à la Nouvelle-Aquitaine, en donnant des orages».

Ces derniers pourront être accompagnés «de bonnes bourrasques, de cumuls de pluie marqués et d'une activité électrique significative».

Des averses orageuses pourraient aussi se manifester du Centre-Val de Loire vers l'Occitanie, avec des rafales de vent «jusqu'à 80 à 90 km/h», mais aussi de la grêle et des «cumuls de précipitations notables».