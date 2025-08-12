Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Orages : voici les 75 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 75 départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce mercredi. Rafales de vent, pluies et grêle pourraient survenir localement.

Il faut s'attendre à ce que le ciel soit lourd, ce mercredi 13 août. Alors que la canicule sévit dans l'Hexagone, Météo-France alerte également sur le risque d'orages et a placé 75 départements en vigilance jaune.

Cela représente la majeure partie du pays, les seules zones épargnées étant la pointe bretonne, une fine bande allant du Grand Est jusqu'au Rhône, ainsi que quelques départements du sud : Ardèche, Gard, Vaucluse, Hérault et Bouches-du-Rhône. Le reste de la France, lui, est concerné, Corse comprise.

©Météo-France

Météo-France signale particulièrement une «dégradation instable» qui va aborder l'Aquitaine au cours de la nuit de mardi à mercredi, puis s'étendre dans la matinée «des Hauts-de-France vers la Normandie, de l'ouest de l'Île-de-France à la Nouvelle-Aquitaine, en donnant des orages».

Ces derniers pourront être accompagnés «de bonnes bourrasques, de cumuls de pluie marqués et d'une activité électrique significative».

Sur le même sujet Canicule : voici les 64 départements placés en vigilance orange ce mercredi Lire

Des averses orageuses pourraient aussi se manifester du Centre-Val de Loire vers l'Occitanie, avec des rafales de vent «jusqu'à 80 à 90 km/h», mais aussi de la grêle et des «cumuls de précipitations notables».

Météooragevigilance météo

À suivre aussi

Canicule : 14 départements placés en vigilance rouge pour ce mercredi
Canicule : voici les 64 départements placés en vigilance orange ce mercredi
Orages : voici les 19 départements en vigilance jaune ce mardi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités