Paris : le Museum national d'Histoire naturelle visé par une cyberattaque de grande ampleur depuis plusieurs semaines

Le Museum national d'Histoire naturelle a confirmé ce mardi à CNEWS avoir déposé une plainte à la suite d'une cyberattaque frappant ses serveurs depuis plusieurs semaines.

Des effets potentiellement graves pour la recherche scientifique française. Le Museum national d'Histoire naturelle, situé dans le 5e arrondissement de Paris, a confirmé à CNEWS avoir déposé plainte à la suite d'une cyberattaque visant ses serveurs.

Invité ce mardi sur FranceInfo, le président du musée, Gilles Bloch a reconnu une «attaque massive» débutée il y a plusieurs semaines, comme l'avait annoncé La Tribune fin juillet.

«C'est possible que des données aient été aspirées, c'est une forte motivation des professionnels de la cybercriminalité de capter des données pour les utiliser ensuite à des visées commerciales», a regretté le responsable du musée qui avait accueilli 860.000 visiteurs en 2023.

Pas de fermeture pour les visiteurs

Si pour l'heure, l'ampleur des dégâts n'a pas encore été déterminée avec précision, l'attaque se manifeste par l'indisponibilité «depuis deux semaines d'une partie du réseau du musée et de l'accès à certains sites et services du Museum», a poursuivi son directeur.

Concrètement, des «outils en ligne dédiés aux activités de recherche, d’expertise, des bibliothèques ou de consultation des collections ne sont plus accessibles», pour les chercheurs français.

Pour autant, malgré cet acte numérique malveillant, l'accès aux visiteurs n'est pas perturbé. «Les galeries, parcs zoologiques et jardins restent ouverts et fonctionnent normalement», a tenu à rassurer Gilles Bloch sur FranceInfo.

Une plainte a été déposée par le Museum, qui a tenu à clarifier la position face à cette cyberattaque : le site ne versera pas d'argent aux malfaiteurs. Nous suivons la «doctrine dans l'État français et dans les administrations publiques» qui consiste à «ne pas payer de rançon», a conclu le directeur du musée.

«Les équipes du Muséum sont pleinement mobilisées et travaillent en étroite collaboration avec l'ensemble des services de l’État compétents en matière de cybersécurité pour résoudre cette situation au plus vite», a ajouté le musée à CNEWS.