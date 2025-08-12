Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Paris : le Museum national d'Histoire naturelle visé par une cyberattaque de grande ampleur depuis plusieurs semaines

La direction du musée a déposé plainte. [©Martin BUREAU / AFP]
Par Sacha Benichou
Publié le - Mis à jour le

Le Museum national d'Histoire naturelle a confirmé ce mardi à CNEWS avoir déposé une plainte à la suite d'une cyberattaque frappant ses serveurs depuis plusieurs semaines. 

Des effets potentiellement graves pour la recherche scientifique française. Le Museum national d'Histoire naturelle, situé dans le 5e arrondissement de Paris, a confirmé à CNEWS avoir déposé plainte à la suite d'une cyberattaque visant ses serveurs. 

Invité ce mardi sur FranceInfo, le président du musée, Gilles Bloch a reconnu une «attaque massive» débutée il y a plusieurs semaines, comme l'avait annoncé La Tribune fin juillet. 

«C'est possible que des données aient été aspirées, c'est une forte motivation des professionnels de la cybercriminalité de capter des données pour les utiliser ensuite à des visées commerciales», a regretté le responsable du musée qui avait accueilli 860.000 visiteurs en 2023. 

Pas de fermeture pour les visiteurs 

Si pour l'heure, l'ampleur des dégâts n'a pas encore été déterminée avec précision, l'attaque se manifeste par l'indisponibilité «depuis deux semaines d'une partie du réseau du musée et de l'accès à certains sites et services du Museum», a poursuivi son directeur. 

Concrètement, des «outils en ligne dédiés aux activités de recherche, d’expertise, des bibliothèques ou de consultation des collections ne sont plus accessibles», pour les chercheurs français. 

Pour autant, malgré cet acte numérique malveillant, l'accès aux visiteurs n'est pas perturbé. «Les galeries, parcs zoologiques et jardins restent ouverts et fonctionnent normalement», a tenu à rassurer Gilles Bloch sur FranceInfo.

Une plainte a été déposée par le Museum, qui a tenu à clarifier la position face à cette cyberattaque : le site ne versera pas d'argent aux malfaiteurs. Nous suivons la «doctrine dans l'État français et dans les administrations publiques» qui consiste à «ne pas payer de rançon», a conclu le directeur du musée. 

Sur le même sujet Russie : ce que l'on sait de la cyberattaque qui paralyse la compagnie aérienne Aeroflot Lire

«Les équipes du Muséum sont pleinement mobilisées et travaillent en étroite collaboration avec l'ensemble des services de l’État compétents en matière de cybersécurité pour résoudre cette situation au plus vite», a ajouté le musée à CNEWS. 

ParisMuseum d'Histoire naturelleCyberattaquerançon

À suivre aussi

Paris : une femme retrouvée morte et dénudée dans un cagibi de 4m2, une enquête ouverte
Paris : deux individus interpellés après avoir allumé un cocktail «Molotov» et l’avoir projeté sur la prison de la Santé
Hébergements d’urgence : 200 migrants sans abri qui dormaient devant l'Hôtel de Ville de Paris depuis une semaine évacués

Ailleurs sur le web

Dernières actualités