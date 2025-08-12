Prix trop élevés, sentiment d'insécurité... L'avenir des discothèques françaises en péril

Autrefois plébiscitées par la jeunesse, les discothèques de l'Hexagone peinent désormais à attirer du public. Comment expliquer une telle crise du monde de la nuit ?

Les Français semblent avoir perdu la fièvre du samedi soir. Plus de deux tiers (70 %) des clubs du pays ont fermé depuis les années 1980. Sur les 6.000 établissements recensés à cette époque, seulement près de 1.400 environ sont encore en activité aujourd'hui.

Selon Christian Jouny, délégué général du Syndicat National des Discothèques et Lieux de Loisirs (SNDLL), ce déclin s'explique en partie par un départ progressif de la jeunesse du milieu rural, provoquant «fatalement beaucoup de fermetures».

Dans un contexte économique difficile, fréquenter les boîtes de nuit est également devenu un luxe pour de nombreuses personnes. L'entrée, souvent payante, ajoutée aux consommations jugées onéreuses, fait rapidement grimper la note.

«Je cherche des endroits de convivialité, et j'ai réalisé que ce n'est pas en boîte que j'allais trouver ça», a expliqué une habituée à CNEWS, tandis qu'un autre a ajouté : «Ça me saoule rapidement parce qu'il y a des mecs qui collent partout tout le temps».

60 % des femmes victimes de violences sexuelles

La crise sanitaire de 2019 a profondément bouleversé les habitudes festives de la population, marquée par les périodes de confinements et les diverses restrictions. «Le covid a accéléré certains processus, par exemple, l'interdiction de sortir a fait que les jeunes ont loué un certain nombre d'appartements et ont décidé de le faire entre eux», a souligné Christian Jouny.

Ces rassemblements privés offrent plusieurs avantages, à l'instar de moins de bruit, des coûts réduits, une ambiance souvent plus détendue et un environnement plus sûr. «[En boîte,] tu dois surveiller ton verre, checker tes potes pour voir si tout va bien pour eux», a déploré une passante.

Entre 2015 et 2020, une enquête a recensé 2.770 signalements suspects de drogues administrées à l'insu des victimes, dont 39 % en milieu festif. Parmi eux, 261 cas ont été jugés «vraisemblables» après examen, dont 77 en milieu festif – 23 en discothèque et 18 dans des bars.

Par ailleurs, une étude de l'association Consentis a révélé que 60 % des femmes ont affirmé avoir subi des violences sexuelles dans des lieux festifs.

La création d'un label «Club culture» en 2024

Face à ces dérives, le SNDLL a appelé à une collaboration renforcée avec les autorités. «J'ai besoin de travailler avec les forces de l’ordre», a insisté Christian Jouny.

Par ailleurs, la ministre de la Culture, Rachida Dati, avait annoncé la création d'un label «Club culture» l'année dernière pour ces établissements qui «soutiennent activement la création artistique et les DJs» et œuvrent dans la lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels».

«Ce label apporte du soutien, du rayonnement, de l'attractivité et de la protection», a-t-elle indiqué, ajoutant que, si «les critères précis» concernant cette appellation devaient encore être définis, elle allait permettre aux clubs d'être reconnus «comme des acteurs culturels à part entière», et qu'elle valoriserait «le rôle essentiel des clubs dans la découverte artistique».

En attendant, certains établissements ont tenté de se réinventer en proposant des DJ renommés, des soirées thématiques ou des concepts hybrides mêlant restauration, performances artistiques et clubbing.

Malgré la crise, le secteur représente encore environ 45.000 emplois directs et génère un chiffre d'affaires estimé à 1,3 milliard d'euros.