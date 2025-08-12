Un contrôleur aérien suspendu après avoir crié «Free Palestine» à l'équipage d'une compagnie israélienne

Lundi, alors qu'un avion venait d’atterrir à Paris, un contrôleur aérien français aurait lancé au pilote «Free Palestine» via la radio. L'individu a été identifié et a avoué les faits. L'ouverture d'une enquête a été demandée par le ministre en charge des transports, Philippe Tabarot.

L'affaire risque de faire du bruit. Ce mardi, le ministre chargé des transports, Philippe Tabarot, a réagi, sur les réseaux sociaux, à un incident signalé par la compagnie aérienne israélienne El Al. Selon cette dernière, alors qu'un avion de la compagnie se trouvait à l’aéroport Roissy-CDG de Paris, lundi, un contrôleur aérien français aurait crié au pilote «Free Palestine» via la radio, ont rapporté les pilotes à leur direction, selon i24 News.

L'auteur des faits a été identifié et a avoué. Le ministre l’a immédiatement suspendu, et donnera pour instruction d’appliquer les sanctions les plus fermes. Les faits «seraient répréhensibles car ils violeraient les règles des radiocommunications, qui doivent se limiter à la sécurité et à la régularité du trafic aérien», selon ce dernier. «L'analyse des enregistrements prouve que les faits sont avérés», a-t-il ajouté.

Philippe Tabarot rappelle que chaque fois qu’un incident comme tel a eu lieu sur le sol français, la personne responsable a été suspendue puis a eu des sanctions disciplinaires

Dans un communiqué consulté par i24 News, El Al a dénoncé un comportement «non professionnel et inapproprié», affirmant prendre l’incident «avec le plus grand sérieux».

De son côté, le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) a également réagi sur ses réseaux sociaux, affirmant que «cet incident inacceptable contrevient à la fois à l'impératif de neutralité politique mais aussi aux protocoles de sécurité qui régissent les échanges entre une tour de contrôle et un avion en phase de décollage».

Le président du Crif, Yonathan Arfi, s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre des Transports, Philippe Tabarot, sur l'incident rapporté dans la presse concernant un contrôleur aérien à Roissy ayant crié "Free Palestine" à un pilote de la compagnie israélienne El Al.



Deuxième incident en deux semaines visant la compagnie

Il s'agirait du deuxième incident en deux semaines, impliquant la compagnie israélienne El Al. La semaine dernière, elle a été visée par des actes de vandalisme, impliquant ses bureaux parisiens. Ces derniers ont été recouverts de graffitis antisémites, dont l’inscription «Genocide Airline», et aspergés de peinture rouge.

À la suite de cette attaque, la compagnie a annoncé qu’elle ne maintiendrait plus de personnel permanent à Paris, transférant ses services aux passagers vers d’autres transporteurs opérant dans la capitale.