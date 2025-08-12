Velib' : voici les nouveaux tarifs en vigueur à partir de ce mardi

Les nouveaux tarifs du Velib' sont entrés en vigueur ce mardi 12 août à Paris. Voici les prix dorénavant affichés pour utiliser les vélos en libre-service.

Des hausses sur pratiquement chaque forfait. Les nouveaux prix des abonnements du Velib' sont entrés en vigueur ce mardi 12 août à Paris, ce qui suscite de nombreuses réactions.

Ainsi, dans le détail, l'abonnement V-Libre, jusqu'alors gratuit, nécessite un coût de 6 euros de frais d'inscription pour l'usager. En contrepartie, les abonnés bénéficient d'un crédit de 90 minutes sur leurs comptes, précise Velib' sur son site.

À noter que cet abonnement permet à l'utilisateur de pédaler durant 30 minutes pour 1 euro, sur un vélo classique, avec au-delà un prix fixé à 1 euro par tranche de 30 minutes (3 euros pour les 45 premières minutes, puis 2 euros les 30 minutes au-delà, pour les vélos électriques).

Concernant l'abonnement V-Plus, qui s'adresse aux usagers plus réguliers, le prix passe de 3,10 euros à 4,30 euros par mois, ce qui représente une hausse de près de 40%. Celui-ci comprend 30 minutes gratuites sur un vélo manuel, avec un prix de 1 euro par tranche de 30 minutes au-delà, et 2 euros les 45 premières minutes pour le vélo électrique, et 2 euros la demi-heure au-delà.

V-Max, prix fixe

Seul abonnement dont le prix ne varie pas, le mensuel V-Max qui permet la première heure de location d'un Velib' manuel de manière gratuite, pour 9,30 euros. Pour les vélos électriques, les deux premiers trajets quotidiens coûteront 0,50 euro, dans la limite de 45 minutes. Ces derniers étaient gratuits avant ce mardi.

Pour les seniors et jeunes, le coût des deux premières locations à 37 centimes d'euros au lieu de 50 centimes d'euros. Les hausses de prix des abonnements ont engendré de vives réactions chez les abonnés, certains n'hésitant pas à prendre la parole sur les réseaux sociaux.

«Ils ont un service pire que la RATP et la SNCF en Ile-de-France en plus de ça ils augmentent les prix et ils osent dire que c’est pour améliorer l’expérience des usagers», s'est plaint l'un d'eux sur X.

De son côté, le collectif Union Étudiante Paris a lancé une pétition contre l'augmentation des prix du service de vélo partagés.