Week-end du 15 août : Bison Futé voit rouge, voici où la circulation sera la plus difficile

Puisque le 15 août tombe un vendredi cette année, il est synonyme de week-end prolongé. Cela signifie que de nombreux déplacements sont à prévoir sur les routes où, d'après Bison futé, les retours vont prendre le pas sur les départs. Les difficultés de circulation les plus importantes sont attendues samedi.

Vendredi 15 août

Selon les prévisions, l'ensemble du pays est au vert, synonyme de circulation habituelle, dans le sens des départs vendredi. Le trafic sera plus difficile pour les retours, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes.

Plus précisément, la circulation sera perturbée «sur l’autoroute A7 entre Orange et Lyon ainsi que sur la route nationale RN205 pour l’accès au tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie vers la France».

Samedi 16 août

Dans le sens des départs, la journée de samedi est classée orange au niveau national, mais rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Bison futé signale des encombrements sur les axes permettant de rejoindre la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire (A11) depuis l’Île-de-France, et de rejoindre l’Espagne via Bordeaux (A10 et A63).

En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus particulièrement la RN85 qui sera difficilement praticable. Les routes seront en outre très empruntées depuis l’Île-de-France vers la Méditerranée (A7, A8 et A9), ainsi que depuis Bordeaux via Toulouse vers la Méditerranée (A61). Des congestions entraveront la traversée du Massif Central (A71) et l’accès au tunnel du Mont-Blanc depuis la France vers l’Italie sera également très difficile.

Dans le sens des retours, l'ensemble du pays voit rouge. Les axes du quart Nord-Ouest du pays, depuis la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire vers l’Île-de-France (A13, A11, A87 et RN165) seront fortement empruntés, de même que ceux de la moitié sud du territoire (A63, A10, A9, A54/RN113, A8, A7 et A61). Là encore, la traversée du Massif Central sera très difficile (A75 et A71), de même que l’accès au tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie vers la France.

Dimanche 17 août

Les routes repassent au vert dimanche 17 août dans le sens des départs... excepté dans le Sud-Est du pays, toujours dans le rouge. L'Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen seront à la peine, avec des bouchons sur les autoroutes A7, A8, A9 et A61. L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera encore problématique entre la fin de matinée et le début d'après-midi.

Du côté des retours, la journée est classée orange au niveau national, mais rouge dans le Sud-Est, notamment sur les autoroutes A6, A7, A8 et A9. Il sera également compliqué de se déplacer sur la côte atlantique (A11, RN165, A10 et A63), dans le Sud-Ouest (A61 et A62) et pour traverser le Massif-Central (A75, A20 et A71). Le tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie vers la France sera très emprunté depuis le début de l’après-midi jusqu’en soirée.

À noter que l'association des retours de congés à ceux du week-end prolongé pourra causer quelques désagréments en Ile-de-France. Les autoroutes A10 et A6 concentreront ces congestions entre le début de l’après-midi et la fin de la soirée, tandis que l’autoroute A13 connaîtra des difficultés entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée.