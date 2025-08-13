Canicule : 40 °C à Lyon, 38 °C à Montélimar, 35 °C à Reims... Où fera-t-il le plus chaud ce mercredi ?

Même si l'épisode caniculaire a atteint un premier pic hier, mardi 12 août, les températures resteront encore très élevées ce mercredi sur l'Hexagone, notamment dans le centre et le sud du pays.

La France continue de suffoquer. Depuis la semaine dernière, un épisode de canicule intense frappe le pays, et plus particulièrement les régions situées au sud de la Loire.

🌡L'épisode de très fortes chaleurs se poursuit.



Des orages ponctuellement forts sont attendus mercredi.



La vague de chaleur devrait continuer en fin de semaine et un nouveau pic caniculaire est attendu pour le week-end du 15 août.



👉 https://t.co/fWja4nqsj5pic.twitter.com/Www8cVj5Dk — Météo-France (@meteofrance) August 12, 2025

Ce mercredi, malgré une relative baisse des températures provoquée par des orages, 65 départements sont d'ailleurs placés en vigilance jaune et 12 en vigilance orange, le mercure continuera d'afficher des valeurs très élevées, particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le sud et l'est en proie à de fortes chaleurs

La température maximale de 40 °C est ainsi attendue cet après-midi à Lyon (Rhône). Il fera 38 °C à Bourg-en-Bresse (Ain), Roanne (Loire), Vichy (Allier) et Montélimar (Drôme).

L'atmosphère sera également suffocante un peu plus au nord, en Bourgogne-Franche-Comté, où 38 °C devraient être mesurés à Dijon (Côte-d'Or), Dole (Jura) et Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

© Météo-France

L'est de la France connaîtra aussi des températures élevées, comme à Belfort et Metz (Moselle) avec 36°C attendus, ou encore à Reims (Marne), avec 35 °C.

Des nuits toujours tropicales

Ailleurs, il fera encore 34 °C à Paris, à Bordeaux (Gironde) et à Toulouse (Haute-Garonne), alors que le pourtour méditerranéen connaîtra une accalmie puisqu'il y fera entre 31 °C, notamment à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, et 33 °C, comme à Montpellier dans l'Hérault.

Seuls les territoires côtiers de l'ouest du pays verront le mercure afficher des valeurs en dessous des 30 °C : 22 °C à Cherbourg-Octeville (Manche) et Brest (Finistère), 27 °C à La Rochelle (Charente-Maritime) et 28°C à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

Enfin, les nuits seront toujours tropicales sur la majeure partie du territoire, avec des températures bien au-delà des 20 °C, particulièrement à Nice (29 °C), Marseille et Lyon (27 °C), Paris (26 °C) ou encore Montélimar (25 °C).