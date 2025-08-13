La vigilance rouge canicule restera en vigueur jusqu'à jeudi 6h dans quatre départements du Centre-Est et l'Aude, a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin, qui lève cependant ce niveau d'alerte dans les neuf départements du Sud-Ouest. Suivez notre direct.
Alerte
Voici les 68 départements placés en vigilance orange ce mercredi
Les températures resteront très élevées sur l'ensemble du territoire français ce mercredi 13 août. Voici les 68 départements placés en vigilance orange canicule par Météo-France.
Alerte
5 départements placés en vigilance rouge pour ce mercredi
L’alerte reste maximale dans certains territoires de l’Hexagone. Alors que le pays traverse un important épisode de grosses chaleurs, Météo-France a placé 5 départements en vigilance rouge ce mercredi 13 août.
