Canicule : des restrictions de circulation dès jeudi en Île-de-France en raison d'un pic de pollution

Attention à ces restrictions temporaires. Dès ce jeudi 14 août, des restrictions de circulation vont être mises en place sur les routes d'Île-de-France, actuellement en vigilance orange canicule et touchée par un épisode de pollution «persistant» à l'ozone, a annoncé mercredi la préfecture de police de Paris. 

Entre 5h30 et minuit, la vitesse maximale autorisée sera désormais de 110 km/h pour les portions d'autoroutes limitées normalement à 130 km/h. Les autoroutes et routes à 110 km/h passeront à 90 km/h, et celles à 90 ou 80 km/h passeront à 70 km/h, a indiqué la préfecture. 

Cette pollution «peut constituer un risque pour la santé»

Par ailleurs, les véhicules de plus de 3,5 tonnes auront l'obligation de contourner la capitale en empruntant la rocade francilienne. Ces mesures resteront en vigueur jusqu'à leur levée par décision préfectorale. Elles visent à réduire les émissions de polluants dans l'atmosphère, alors qu'Airparif, une association qui surveille la qualité de l'air en Île-de-France, prévoit une «persistance» de l'épisode de pollution à l'ozone débuté mercredi dans le département. 

Celui-ci «peut constituer un risque pour la santé», a souligné la préfecture. La France est touchée par la canicule depuis plusieurs jours, avec une large partie du pays en vigilance orange et plusieurs départements en vigilance rouge, en particulier dans la moitié sud. 

Les opérations de brûlage à l'air libre sont également interdites jusqu'à nouvel ordre et les travaux d'entretien ou de nettoyage qui émettent des composés organiques volatils, en faisant usage par exemple d'outils à moteur thermique, de solvants, vernis, colles ou peintures, doivent être reportés, selon la préfecture. Celle-ci recommande par ailleurs de limiter les déplacements en voiture, ainsi que l'exposition à la pollution, notamment des personnes vulnérables.

