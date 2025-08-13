Canicule : plus de 100 passages aux urgences liés à la chaleur sont enregistrés chaque jour, selon Santé publique France

D'après Santé publique France, plus de 100 passages aux urgences sont enregistrés chaque jour depuis le 8 août pour des troubles liés à la chaleur. Les consultations SOS médecins ont également augmenté.

Entre déshydratation et coup de chaud, la canicule n'est pas sans conséquence pour les Français. Ce mercredi 13 août, Santé publique France a constaté un recours accru aux soins pour des troubles directement liés à la chaleur, avec déjà plus de 100 passages aux urgences chaque jour.

Pour mesurer l'ampleur du phénomène, Santé publique France s'appuie sur l'indicateur iCanicule, qui enregistre les passages aux urgences dans les hôpitaux, mais aussi les consultations auprès de SOS Médecins.

Or, ces chiffres «sont en augmentation depuis le 8 août, avec plus de 100 passages aux urgences et une trentaine de consultations SOS médecins observés quotidiennement», note l'agence.

#Canicule et #Santé



🔍Bulletin national au 13 août 2025



↪️ les recours au aux soins d’urgence concernent toutes les classes d’âges plus particulièrement les personnes de 15-74 ans



👉Les 15-44 ans ont recours aux soins d’urgence principalement pour hyperthermies/coup de chaleur — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) August 13, 2025

Dans son premier bilan sanitaire sur les effets de la nouvelle vague de chaleur, elle indique que «les premiers impacts sanitaires observés soulignent que la chaleur est un risque pour la santé, pour l'ensemble des classes d’âge».

En effet, si les personnes âgées sont les plus vulnérables face à la canicule, elles ne sont toutefois pas les seules concernées par les troubles liés à la chaleur. L'augmentation est même la plus marquée pour les 15-44 ans, «principalement pour des hyperthermies ou coup(s) de chaleur», selon l'agence.

Pour l'heure, les enregistrements aux urgences liés aux températures sont néanmoins loin d'atteindre leur niveau du 1er juillet, sommet de la précédente vague de chaleur, lorsque plus de 300 passages à travers la France avait été observés.

Aussi, les professionnels de santé pointent la nécessité d'attendre d'avoir plus de recul pour évoquer un effet massif de la chaleur. À ce jour, le Dr. Anne Geffroy-Wernet, présidente du syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs (SNPhare), estime qu'il n'y a «pas de saturation des services ou des réanimations liée à la canicule» et «pas de surmortalité sensible observée».