Canicule : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Alors que la plupart des départements ont été placés en vigilance orange pour «canicule», 13 autres, situés principalement sur le côté ouest de la France, sont concernés par une alerte jaune pour le même motif, selon les prévisions de Météo-France.

Il risque de faire très chaud ce mercredi. A l’heure où 68 départements de l’Hexagone sont placés en vigilance orange par Météo-France pour «canicule», 13 autres sont concernés par une alerte jaune pour le même motif ce mercredi 13 août.

Ces 13 départements sont majoritairement situés sur le côté ouest de la France. On retrouve notamment l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, la Sarthe, la Charente-Maritime, l’Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, les Deux-Sèvres ainsi que les Pyrénées-Atlantiques.

Météo-France

A cette longue liste s’ajoutent la Sarthe, le Pas-de-Calais, la Vendée et la Vienne.

Dans le même temps, l’Ardèche, l’Aude, la Drôme, l’Isère ainsi que le Rhône sont, eux, concernés par une vigilance rouge en raison d’un risque élevé de canicule.

Dans ses prévisions du jour, Météo-France dit s’attendre à un «rafraîchissement relatif sur la moitié ouest» de l’Hexagone ce mercredi, et ce en raison du «passage de quelques orages, avec des maximales redevenant inférieures à 35 °C».

«Les très fortes chaleurs se maintiennent à l'est avec 36 à 39 °C, localement 40 à 42 °C sur le Centre-Est, où la vigilance rouge est maintenue jusque jeudi matin 06h», ajoute Météo-France.