Canicule : voici les 14 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 14 départements de la moitié ouest du pays en vigilance jaune «canicule» pour la journée de ce jeudi 14 août. La prudence est recommandée.

L’épisode caniculaire continue. Alors qu’une chaleur intense a été observée sur le territoire français depuis vendredi 8 août, Météo-France a indiqué le prolongement de cet épisode caniculaire en cette fin de semaine. Quatorze départements ont ainsi été placés en vigilance jaune «canicule», pour la journée du jeudi 14 août.

Les départements concernés sont les suivants : l’Eure-et-Loir, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vienne.

Météo-France

75 départements en vigilance orange ou rouge

«La 51e vague de chaleur enregistrée en France depuis 1947, qui a débuté vendredi 8 août, est toujours en cours sur le pays, avec de nombreux départements en Vigilance canicule. Une dégradation orageuse est attendue ce mercredi, avec des orages ponctuellement forts», indique Météo-France.

«Ce jeudi, après une nuit chaude sur l’est du pays et le pourtour méditerranéen, avec des valeurs souvent supérieures à 20 °C, la chaleur sera en légère atténuation sur le nord et l’est, mais restera forte en général. Les températures seront bien souvent comprises entre 35 et 38 °C l’après-midi dans le sud-ouest, localement un peu plus en Occitanie», précisent les prévisionnistes.

À noter que cinq départements ont par ailleurs été placés en vigilance rouge «canicule» et que 70 départements ont été placés en vigilance orange.