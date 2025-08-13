Canicule : voici les 5 départements placés en vigilance rouge ce jeudi

Météo-France a placé cinq départements en vigilance rouge canicule pour la journée de jeudi. Une légère baisse des températures est attendue, sauf dans le Sud-Ouest.

La canicule n'a pas dit son dernier mot. Depuis le début de la semaine, le thermomètre a déjà battu plusieurs records et le répit n'est toujours pas d'actualité pour certains départements puisque Météo-France maintient la vigilance rouge canicule ce jeudi, pour cinq d'entre eux.

Il s'agit du Rhône, de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Aude. En parallèle, 70 territoires sont en vigilance orange, ce qui signifie que seul un quart nord-ouest du pays est plus ou moins épargné, avec les Pyrénées-Atlantiques, en vigilance jaune tout de même.

Météo-France précise que les températures «sont en baisse sur le pays» mais reste «d'un niveau caniculaire sur les trois quarts sud et est». Il n'y a que dans le Sud-Ouest que le mercure, pourtant déjà élevé, observera une légère hausse par rapport à ce mercredi.

©Météo-France

La baisse des températures reste relative et, surtout, «provisoire». En effet, «de très fortes chaleurs» sont à nouveau attendues de vendredi à dimanche sur la moitié sud du pays, avec 36 à 38 °C, voire 40 °C sur le Sud-Ouest.

Cette chaleur étouffante accroit évidemment le risque de feux de végétation. Dans l'Aude, en vigilance rouge, la prudence est de mise pour éviter toute réactivation de l'incendie qui a parcouru 16.000 hectares avant d'être maîtrisé dimanche.