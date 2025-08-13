Canicule : voici les 70 départements placés en vigilance orange ce jeudi

L'épisode caniculaire qui touche la France depuis quelques jours ne faiblit pas. Météo-France a placé 70 départements en vigilance orange canicule pour la journée du jeudi 14 août.

La chaleur se maintient en France. Les températures caniculaires qui se sont installées dans la majeure partie du pays depuis quelques jours se maintiennent pour la journée du jeudi 14 août. Météo-France a placé 70 départements en vigilance orange canicule, soit deux de plus que pour la journée de mercredi.

Les départements concernés par cette vigilance sont les suivants : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, les Charentes-Maritimes, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Indre, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, Val-d'Oise et la Vendée.

©Météo-France

Météo-France précise que les températures vont baisser provisoirement d'un cran par rapport à mercredi, «notamment sur le Centre-Est, mais restent à des niveaux caniculaires sur un grande partie du pays».

Cette baisse est donc très relative et provisoire car «de très fortes chaleurs sont à nouveau attendues de vendredi à dimanche sur la moitié sud du pays, avec 36 à 38 degrés, et jusqu'à 40 degrés probables sur le Sud-Ouest», a détaillé l'institut météorologique.

Une vigilance toute particulière est donc nécessaire pour les personnes les plus à risque, à savoir les personnes âgées, handicapées, atteintes de maladies chroniques ou de troubles mentaux, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments ainsi que les personnes isolées.