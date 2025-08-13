Décès de Jacques Martial : les hommages se multiplient après la mort de l'adjoint à la mairie de Paris, acteur et doubleur

Jacques Martial, adjoint à la mairie de Paris mais également acteur et doubleur de Samuel L. Jackson et Denzel Washington, est décédé cette nuit d'une longue maladie, a annoncé Anne Hidalgo dans un communiqué.

Cette dernière a salué «un grand homme de théâtre, de cinéma et de télévision». Décédé à 69 ans, Jacques Martial était notamment connu du grand public pour le rôle de Bain-Marie dans la série policière «Navarro» au côté de Roger Hanin.

Au cinéma, «il avait travaillé avec les plus grands», a rappelé le communiqué de la maire de Paris comme les cinéastes «Samuel Fuller, John Berry, Sam Karmann ou Robert Kramer». Il a également doublé plusieurs acteurs noirs américains, prêtant sa voix aux versions françaises de Samuel L. Jackson, Denzel Washington ou Wesley Snipes.

«Une voix de culture»

Les hommages se sont multipliés à la suite de l'annonce du décès de Jacques Martial. Emmanuel Grégoire, député PS et conseiller de Paris, a rendu hommage à «un homme et une voix de culture, de cinéma, de théâtre, d'engagement», dans un message posté sur X.

«Comédien, metteur en scène, élu, il a porté avec fierté la mémoire et les identités des Outre-mer, notamment à travers le Mémorial ACTe qu’il a présidé et incarné pendant tant d’années», a écrit Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la mairie de Paris.

De son côté, Ian Brossat, sénateur de Paris et candidat à la mairie de la capitale, évoque son «infinie tristesse à l'annonce du décès de Jacques Martial» et «ses justes combats».

«La culture et le monde associatif perdent un homme passionné et engagé dans toutes les grandes causes» a déclaré Florence Berthout, maire Horizons du 5e arrondissement de Paris.