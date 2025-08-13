Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Décès de Jacques Martial : les hommages se multiplient après la mort de l'adjoint à la mairie de Paris, acteur et doubleur

Au cinéma, «il avait travaillé avec les plus grands», a rappelé le communiqué de la maire de Paris. [Thomas SAMSON / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Jacques Martial, adjoint à la mairie de Paris mais également acteur et doubleur de Samuel L. Jackson et Denzel Washington, est décédé cette nuit d'une longue maladie, a annoncé Anne Hidalgo dans un communiqué. 

Le cinéma français et la mairie de Paris endeuillés. Acteur de théâtre et de cinéma, doubleur de Samuel L. Jackson et Denzel Washington, l'adjoint à la mairie de Paris Jacques Martial est décédé dans la nuit de mardi à mercredi des suites d'une longue maladie, a indiqué ce mercredi la maire de Paris Anne Hidalgo dans un communiqué. 

Cette dernière a salué «un grand homme de théâtre, de cinéma et de télévision». Décédé à 69 ans, Jacques Martial était notamment connu du grand public pour le rôle de Bain-Marie dans la série policière «Navarro» au côté de Roger Hanin. 

Au cinéma, «il avait travaillé avec les plus grands», a rappelé le communiqué de la maire de Paris comme les cinéastes «Samuel Fuller, John Berry, Sam Karmann ou Robert Kramer». Il a également doublé plusieurs acteurs noirs américains, prêtant sa voix aux versions françaises de Samuel L. Jackson, Denzel Washington ou Wesley Snipes. 

«Une voix de culture»

Les hommages se sont multipliés à la suite de l'annonce du décès de Jacques Martial. Emmanuel Grégoire, député PS et conseiller de Paris, a rendu hommage à «un homme et une voix de culture, de cinéma, de théâtre, d'engagement», dans un message posté sur X.

«Comédien, metteur en scène, élu, il a porté avec fierté la mémoire et les identités des Outre-mer, notamment à travers le Mémorial ACTe qu’il a présidé et incarné pendant tant d’années», a écrit Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la mairie de Paris. 

De son côté, Ian Brossat, sénateur de Paris et candidat à la mairie de la capitale, évoque son «infinie tristesse à l'annonce du décès de Jacques Martial» et «ses justes combats».

«La culture et le monde associatif perdent un homme passionné et engagé dans toutes les grandes causes» a déclaré Florence Berthout, maire Horizons du 5e arrondissement de Paris.

DisparitionHommage

À suivre aussi

Disparition inquiétante de Mina dans les Yvelines : l’adolescente de 15 ans n'a plus donné de nouvelles depuis plus d'une semaine
Disparition de Noëllia, 17 ans, en Gironde : la mineure retrouvée «saine et sauve»
Isère : le corps d'un randonneur porté disparu retrouvé

Ailleurs sur le web

Dernières actualités