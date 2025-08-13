Décès de Jacques Martial : les hommages se multiplient après la mort de l'adjoint à la mairie de Paris, acteur et doubleur

Jacques Martial, adjoint à la mairie de Paris mais également acteur et doubleur de Samuel L. Jackson et Denzel Washington, est décédé cette nuit d'une longue maladie, a annoncé Anne Hidalgo dans un communiqué.
Le cinéma français et la mairie de Paris endeuillés. Acteur de théâtre et de cinéma, doubleur de Samuel L. Jackson et Denzel Washington, l'adjoint à la mairie de Paris Jacques Martial est décédé dans la nuit de mardi à mercredi des suites d'une longue maladie, a indiqué ce mercredi la maire de Paris Anne Hidalgo dans un communiqué.
Cette dernière a salué «un grand homme de théâtre, de cinéma et de télévision». Décédé à 69 ans, Jacques Martial était notamment connu du grand public pour le rôle de Bain-Marie dans la série policière «Navarro» au côté de Roger Hanin.
Au cinéma, «il avait travaillé avec les plus grands», a rappelé le communiqué de la maire de Paris comme les cinéastes «Samuel Fuller, John Berry, Sam Karmann ou Robert Kramer». Il a également doublé plusieurs acteurs noirs américains, prêtant sa voix aux versions françaises de Samuel L. Jackson, Denzel Washington ou Wesley Snipes.
«Une voix de culture»
Les hommages se sont multipliés à la suite de l'annonce du décès de Jacques Martial. Emmanuel Grégoire, député PS et conseiller de Paris, a rendu hommage à «un homme et une voix de culture, de cinéma, de théâtre, d'engagement», dans un message posté sur X.
Jacques Martial nous a quittés.
C’était un homme et une voix de culture, de cinéma, de théâtre, d’engagement. À la tête de l'Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette comme à la présidence du Mémorial ACTe, il a œuvré pour la culture et la mémoire.
Il… pic.twitter.com/V178bktkd5
— Emmanuel Grégoire (@egregoire) August 13, 2025
«Comédien, metteur en scène, élu, il a porté avec fierté la mémoire et les identités des Outre-mer, notamment à travers le Mémorial ACTe qu’il a présidé et incarné pendant tant d’années», a écrit Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la mairie de Paris.
C’est avec une profonde émotion que j’ai appris la disparition de Jacques Martial, Adjoint à la Maire de Paris chargé des Outre-mer, et élu du 12e arrondissement.
Comédien, metteur en scène, élu, il a porté avec fierté la mémoire et les identités des Outre-mer, notamment à… pic.twitter.com/1AVI3K9Fbk
— Jean-Luc Romero-Michel (@JeanLucRomero) August 13, 2025
De son côté, Ian Brossat, sénateur de Paris et candidat à la mairie de la capitale, évoque son «infinie tristesse à l'annonce du décès de Jacques Martial» et «ses justes combats».
Infinie tristesse à l’annonce du décès de Jacques Martial.
Enfant, je l’ai découvert dans le rôle de Bain-Marie en regardant Navarro en famille.
Plus tard, j’ai eu plaisir à le côtoyer au Conseil de Paris.
Ses justes combats resteront gravés dans nos mémoires. pic.twitter.com/t5q1jLBvtA
— Ian Brossat (@IanBrossat) August 13, 2025
«La culture et le monde associatif perdent un homme passionné et engagé dans toutes les grandes causes» a déclaré Florence Berthout, maire Horizons du 5e arrondissement de Paris.
Avec Jacques Martial, c’est une des plus belles pages du Cahier d’un retour au pays natal qui se ferme. Je pleure un ami et un incroyable complice à la direction de la Villette. La culture et le monde associatif perdent un homme passionné et engagé dans toutes les grandes causes. pic.twitter.com/EQFaZiSyS8
— Florence Berthout (@FBerthout) August 13, 2025