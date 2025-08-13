L'incendie de l'Aude «pourrait avoir une cause criminelle», annonce le procureur de Montpellier

L'incendie de l'Aude «pourrait avoir une cause criminelle», a annoncé le parquet de Montpellier ce mercredi 13 août.

Une révélation d'importance. L'un des plus grands feux de forêt de l'histoire de France pourrait avoir eu pour origine «une cause criminelle», a confirmé le procureur de Montpellier, via un communiqué, ce mercredi 13 août.

Cet incendie de près de 16.000 hectares dans le massif des Corbières survenu le mardi 5 août a déjà fait l'objet de premières «investigations des gendarmes et des services spécialisés», qui ont conclu que «toute cause naturelle est exclue».

«au regard des conditions de ce départ de feu, il pourrait avoir une cause criminelle»

«Ces mêmes experts estiment qu'au regard des conditions de ce départ de feu, celui-ci pourrait avoir une cause criminelle résultant d'un acte volontaire», comme l'écrit le procureur de la ville de l'Hérault. Il appelle cependant à la patience, précisant que «cette première expertise demande nécessairement à être confirmée par des investigations complémentaires».

«Un collège de deux juges d'instruction a été saisi compte-tenu des conséquences humaines, environnementales et matérielles de ce feu», conclut le communiqué.

Dès les premiers instants, le maire de la commune où le feu s'est déclaré avait imaginé qu'il pouvait être d'origine humaine. Alain Coste, maire de Ribaute, expliquait, auprès de TF1 : «On pense que ca a démarré à cause d'un mégot de cigarette jeté, ou quelque chose comme ça. Ce sont des hypothèses, mais c'est malheureusement assez fréquent en cette saison».