«Manuel de survie» : quel est ce livret que le gouvernement devrait distribuer aux Français à l’automne ?

Initialement attendu au printemps, le manuel de survie du gouvernement devrait finalement être distribué aux Français à l’automne. Nommé «Tous résilients», celui-ci contient une série de conseils et réflexes à adopter pour faire face à tous les types de crises.

«Tous résilients». Évoqué en mars dernier, pour une distribution aux Français au printemps, le manuel de survie du gouvernement devrait être remis à la population cet automne.

Ce manuel est conçu par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), sur le modèle suédois.

Composé d’une trentaine de pages, ce livret est scindé en trois axes, permettant aux Français de se préparer, de se protéger et de s’engager. Concrètement, celui-ci expose des conseils afin d’adopter les bons gestes en cas de crise, s’appuyant sur des dessins et des phrases courtes.

Cette brochure a également vocation à permettre de reconnaître une sirène d’alerte, mais aussi à énumérer les canaux d’informations à suivre en cas de crise, ou bien de savoir comment s'engager dans certains services, d'intervention ou de secours.

Un kit de survie

Ce manuel devrait également expliquer aux Français comment se constituer un kit de survie avec quelques indispensables, tels que l’eau potable ou encore une trousse de secours.

Ce livret se concentrera sur les catastrophes notamment liées au réchauffement climatique, comme les inondations ou bien les feux de forêts. Mais aussi celles relatives aux tensions diplomatiques pouvant mener à des conflits militaires. Son moyen de diffusion reste cependant encore méconnu.