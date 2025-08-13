Orages : voici les 12 départements placés en vigilance orange ce mercredi

Dans son bulletin matinal du mercredi 13 août, Météo-France a placé 12 départements en vigilance jaune orange aux orages.

Le ciel devrait se montrer capricieux. Après un mardi 12 août marqué par de fortes températures à travers l'Hexagone, la météo devrait être moins clémente sur une bonne partie du pays, malgré un thermomètre toujours au plus haut.

Certains départements seront même touchés par d'importants épisodes orageux au cours de la journée : d'après les indications de Météo-France, ce sont 12 départements qui sont concernés par une vigilance orange aux orages ce mercredi.

Météo-France

Effective à compter de 12h, et ce, jusqu'à 22h, elle concernera le Loiret, la Yonne, la Nièvre, le Cher, l'Allier, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Hautes-Provence, l'Aveyron, le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne ainsi que la Haute-Garonne.

Une multitude d'événements météorologiques attendus

«Un axe allant de l'ex-région Midi-Pyrénées au centre du pays et ouest de la Bourgogne est concerné par des orages d'été du milieu d’après-midi à la fin de soirée. Ces derniers peuvent s’accompagner de fortes rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h, et localement 110 km/h, de chutes de grêle, d'intensités pluvieuses temporairement fortes et d'une importante activité électrique», précise Météo-France.

En cas de violent orage, Météo-France rappelle qu'il est impératif de «s'éloigner des arbres et des cours d’eau et de se tenir informé».