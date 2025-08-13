Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Orages : voici les 29 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 29 départements du territoire en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce jeudi 14 août.

Le ciel sera de nouveau agité. Ce jeudi 14 août, 29 départements français ont été placés en vigilance jaune pour le risque d'orages par Météo-France.

©Météo France

Dans le détail, l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, le Cantal, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Haute-Marne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var et le Vaucluse.

Sur le même sujet «Si vous sentez un goût métallique dans votre bouche, la foudre peut frapper» : un expert en survie donne ses conseils pour échapper à un orage en pleine campagne Lire

Des orages pourront éclater tout au long de la journée, favorisés par des courants d'air parfois violents et humides en altitude ainsi qu'une chaleur toujours aussi importante.

MétéoMétéo-Franceorageoragesvigilance météo

À suivre aussi

Canicule : voici les 14 départements placés en vigilance jaune ce jeudi
Canicule : voici les 75 départements placés en vigilance orange ce jeudi
Canicule : 42 °C à Séville, 38 °C à Rome, 36 °C à Prague… L’Europe n’est pas épargnée par la vague de chaleur

Ailleurs sur le web

Dernières actualités