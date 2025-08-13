Orages : voici les 29 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 29 départements du territoire en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce jeudi 14 août.

©Météo France

Dans le détail, l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, le Cantal, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, la Haute-Marne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var et le Vaucluse.

Des orages pourront éclater tout au long de la journée, favorisés par des courants d'air parfois violents et humides en altitude ainsi qu'une chaleur toujours aussi importante.