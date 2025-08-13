Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 41 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé 41 départements du territoire en vigilance jaune au risque d'orages pour la journée de ce jeudi 14 août.

Le ciel sera de nouveau agité. Ce jeudi 14 août, 41 départements français ont été placés en vigilance jaune pour le risque d'orages par Météo-France.

© Météo-France

Dans le détail, l'Ain, l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron, la Côte-d'Or, la Corse, la Haute-Corse, le Doubs, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère et la Marne sont concernés.

Cela sera également le cas de la Haute-Marne, la Meuse, la Nièvre, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne, la Somme, le Var, le Vaucluse et l'Yonne.

Des orages pourront éclater tout au long de la journée, favorisés par des courants d'air parfois violents et humides en altitude ainsi qu'une chaleur toujours aussi importante.

