Paris : l'auteur de l'agression sexuelle d'une mineure dans un bus condamné et désormais concerné par une interdiction du territoire français

L'homme interpellé et placé en garde à vue jeudi 7 août à Paris, après avoir sexuellement agressé une mineure dans un bus, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, assortis d'une interdiction du territoire français (ITF) d'une durée de 5 ans.

Le suspect avait été très rapidement appréhendé. L'individu interpellé au niveau de la rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de Paris, ce jeudi 7 août, après avoir sexuellement agressé une mineure dans un bus a été condamné, a annoncé le parquet de Paris à CNEWS.

Le mis en cause est passé en comparution immédiate deux jours après les faits, soit samedi 9 août. «Il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis simple ainsi qu’une interdiction du territoire français pendant cinq ans, le tout assorti de l’exécution provisoire», a détaillé le ministère public à CNEWS ce mercredi.

L'homme a également fait l’objet d’une inscription au Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

«Il a caressé les fesses de la jeune fille»

Selon une source policière à CNEWS, les faits se sont produits aux alentours de 14h30 dans un bus de la ligne 72, qui relie les arrêts Parc de Saint-Cloud à Gare de Lyon.

Les policiers de la Brigade des réseaux ferrés (BRF), en civils, avaient remarqué un homme qui frottait son sexe et caressait les fesses d'une jeune fille, mineure. Après l'avoir débarqué de la navette, ils ont interpellé le suspect.

La victime a porté plainte à la suite de cette agression. De son côté, le parquet de Paris avait annoncé à CNEWS la prolongation de la garde à vue, durant le temps de la poursuite des investigations, dans les locaux de la BRF.