Pluie-inondation : 3 départements en alerte jaune ce mercredi

La vigilance jaune sera effective dès 13h. [© Valery HACHE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé trois départements en vigilance jaune aux pluies et inondations pour la journée de ce mercredi 13 août.

Trois départements à surveiller de près. Alors que plusieurs épisodes orageux sont attendus dans la journée, les prévisionnistes de Météo-France ont décidé de placer trois départements en vigilance jaune pour les pluies et inondations.

Les départements concernés sont les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et la Lozère. Cette vigilance jaune entrera en vigueur à compter de 13h.

Pour rappel, 12 départements ont été placés en vigilance orange aux orages pour la journée de mercredi.

