Pourquoi y a-t-il deux jours fériés supplémentaires en Alsace et en Moselle ?

Alors que le gouvernement souhaite supprimer deux jours fériés en France, la Moselle et l’Alsace devraient conserver 11 jours fériés en cas de suppression effective, soit deux de plus que le reste du pays.

Une exception qui devrait arranger plusieurs centaines de milliers de personnes. Lors de son annonce pour le budget de 2026, le Premier ministre François Bayrou a évoqué la suppression de deux jours fériés en France, ce qui ferait qu’il n’en resterait que 9 au lieu de 11. Mais du côté de l’Alsace et de la Moselle, le nombre de jours fériés serait également réduit, passant de 13 à 11 jours fériés.

Cette spécificité territoriale s’explique par le fait que l’Alsace et la Moselle disposent de deux jours fériés supplémentaires par rapport au reste du pays : la Saint-Étienne, célébrée le 26 décembre, et le Vendredi saint, célébrée le vendredi précédent le dimanche de Pâques.

Une mesure appliquée sous l'occupation allemande

Les deux journées fériées spécifiques à l’Alsace et à la Moselle ont été mises en place alors que ces territoires étaient encore dirigés par les autorités allemandes à la fin du 19e siècle.

À l’issue de la Première Guerre mondiale, en 1918, l’Alsace et la Moselle sont redevenus des territoires français, mais ont été épargnés par l’application de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État.