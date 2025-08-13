Suppression de deux jours fériés : la députée macroniste Violette Spillebout dénonce «une mesure contre ses valeurs»

La suppression de deux jours fériés, proposée par François Bayrou pour réduire le déficit public est critiquée par une partie de l’opposition, mais aussi par certains élus de la majorité. Ce mercredi, la députée EPR Violette Spillebout a critiqué une mesure à l’encontre «de ses valeurs».

Une annonce qui a toujours du mal à passer. Le 15 juillet dernier, le Premier ministre François Bayrou dévoilait les premières lignes de son budget pour l’année 2026. Dans l’optique de réaliser 40 milliards d’économies, le chef du gouvernement proposait ainsi de supprimer deux jours fériés, à savoir le lundi de Pâques et le 8 mai.

Si cette mesure, qui pourrait rapporter 4,2 milliards d’euros à l’État, a été vivement contestée par les oppositions, elle l’a également été par certains élus de la majorité. En effet, ce mercredi, la députée Ensemble pour la République Violette Spillebout a fustigé, sur Europe 1, une mesure «contraire à ses valeurs».

“Je suis contre cette suppression des deux jours fériés, c’est contraire à mes valeurs” réagit @VSpillebout, Députée Ensemble pour la République du Nord dans #LaGrandeITW sur #Europe1pic.twitter.com/GzQBEJJpdz — Europe 1 (@Europe1) August 13, 2025

«Ca me révolte»

La parlementaire du Nord, également candidate à la mairie de Lille lors des prochaines élections municipales, s’est dite «révoltée» par cette mesure, considérant que le gouvernement envoyait «un très mauvais signe».

«On a besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses, mais ça veut dire qu'il faut remettre plus de personnes à l'emploi», a objectivé l’élue, pour qui «ce n'est pas sur les travailleurs qu'il faut faire peser l'effort national».

Pour faire des économies, la députée a défendu, à l'instar de son leader Gabriel Attal, une nouvelle réforme de l'assurance chômage «qui rende encore plus contraignante l'accès aux indemnités et accompagne encore plus fortement vers le retour à l'emploi».