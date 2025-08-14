Arnaque au faux coursier : attention à cette escroquerie de plus en plus répandue

Depuis plusieurs semaines, des malfrats ont recours à l’«escroquerie au faux coursier», ciblant particulièrement les personnes âgées, pour dérober de l’argent sur le compte bancaire de leurs victimes.

Une nouvelle arnaque qui se démocratise dans l’Hexagone. La gendarmerie des Pyrénées-Orientales a alerté mardi sur la prolifération de l’«escroquerie au faux coursier» visant principalement les personnes âgées.

Les malfrats derrière cette fraude ont pour habitude de se faire passer pour des conseillers bancaires au téléphone auprès de leurs victimes. Ces escrocs «vous informent que votre carte bancaire a été piratée ou que vous venez de faire l’objet de transactions frauduleuses», a souligné la gendarmerie locale dans un post relayé sur Facebook.

Pour remédier à cette situation, les arnaqueurs demandent à la personne ciblée de découper sa carte bancaire et de conserver la puce de cette dernière. Un faux coursier vient ensuite récupérer la carte et la puce, ainsi que le code secret auprès de la victime. Grâce à toutes ces informations, les malfrats n’ont aucun mal à effectuer des retraits ou des paiements frauduleux

Les conseils pour échapper à cette fraude

Il est important de savoir qu’aucune banque ne demande à ses clients de découper leur carte bancaire, de remettre cette dernière à un tiers ou même de communiquer une quelconque information la concernant.

Si la démarche vous semble suspecte, il est conseillé de contacter directement votre banque via un numéro officiel.

Si vous êtes ciblés par cette arnaque, il est recommandé de porter plainte le plus rapidement possible au sein du commissariat le plus proche de chez vous. Chaque détail utile que vous pourrez communiquer aux forces de l’ordre sera également le bienvenu pour faire avancer l’enquête.